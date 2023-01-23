Euro/TL'de yükseliş sürüyor: Euro ve Dolar ne kadar oldu? (23 Ocak 2023)

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:28

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 09:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçimlerin belirlenen tarihten önce yapması için 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak başvuruda bulunacağını ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ilk yarısında ekonomik büyümenin ivme kazanması dikkat çekerken, son 10 yılda refah seviyesinde gerçekleşen düşüş Erdoğan'ın seçmen arasındaki popülerliğini zedeledi.

Ülkedeki en güçlü parti olarak görülen AKP'nin parlamentoda yine güçlü bir konumda yer alması beklense de düzenlenen anketler Erdoğan'ın muhalefetin olası adaylarından bazılarının gerisinde kalabileceğini de gösteriyor.

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken mualefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler piyasada da yakından izleniyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.49'da 18.80/18.80 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar yüzde 30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde 20.55'i gören Euro serbest piyasada 20.4800 liradan alınıyor. Euro'nun satış fiyatı ise 20.4820 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, Euro'nun satış fiyatı ise 20.3590 lira olmuştu.

TCMB geçen hafta ayrıca bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için yüzde 4.5 faiz ödeyeceğini de açıkladı.

İç gündemde Hazine'nin 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edeceği ihaleler takip edilecek.

Veri gündeminde ocak ayı tüketici güven endeksi yer alırken piyasa kapanışı ardından Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya piyasalarının çoğunda bugün resmi tatiller nedeniyle işlem yapılmazken Japonya'nın Nikkei endeksi, Wall Street'te geçen hafta kaydedilen yükselişlere paralel olarak yüzde 1'in üzerinde yükselirken, çip üreticisi şirketler kazanımlara öncülük etti.

Euro, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az agresif para politikası uygulayacağını fiyatlarken Avrupa'da faiz oranlarının artacağına işaret eden sıkılaştırma yanlısı açıklamalarla dolar karşısında dokuz ayın zirvesine yükseldi.