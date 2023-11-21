Ev fiyatları Avrupa’yı solladı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Yücel, “Maliyetler en fazla Türkiye’de arttı. Döviz bazında ikiye katlandı. Eskiden inşaat maliyetleri Avrupa’dan düşüktü. Şu anda eşitlendi. Bu nedenle İstanbul’da evler Avrupa’dan pahalı. Örneğin Macaristan’daki

Duna Pearl projemizde konut metrekare fiyatımız 5 bin 500-6 bin Avro civarındayken İstanbul Piyalepaşa’daki

konutların metrekaresi 6 bin 500 Avro. İstanbul’da ev fiyatları Almanya’nın Hamburg kentini solladı, orada metrekareler 6 bin Avro” dedi.

Polat Holding Macaristan Budapeşte’de Duna Pearl’den sonra ikinci gayrimenkul projesini City Pearl’ü 300 milyon Avro yatırımla hayata geçiriyor. Şirket 150 milyon Avroluk üçüncü konut projesi için gün sayıyor.

OTURUM ORANI YÜZDE 50

Almanya, İngiltere, Sırbistan ve Yunanistan’a da açılmayı planlayan Polat, bundan sonraki projelerinin yüzde 50’sini Avrupa’da yapmayı düşünüyor. 2017’de Macaristan’da konut, otel ve ticari ünitelerden oluşan 150 milyon Avroluk ilk gayrimenkul projesindeki 105 odalı Four Points by Sheraton oteli törenle açıldı. Yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanda konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirilen Duna Pearl’de, 193 daire yer alıyor. Kaan Yücel, Budapeşte’de düzenlediği toplantıda Duna Pearl’de oturum oranının yüzde 50’ye ulaştığını söyledi.