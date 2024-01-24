Emekliye ek zam farkı yükseltildi: Yeni emekli maaşları belli oldu! Emeklilere ek zam ne zaman ödenecek? Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını söylemiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 5’lik zammın da arttırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimize 2024 yılı zam oranları belli olmuştu. Memur emeklilerimiz için yüzde 49,25 oranında artış sağlanmıştı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerimiz içinse yüzde 37,57 orana ek olarak kabine toplantımızda yüzde 5 ek ilave zam eklenilerek yüzde 42,6’ya çıkarmıştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

EK ZAM NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak. Işıkhan, emekli maaşında ek zam farkının Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, "Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında emekli maaşı zamları şöyle:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte zam oranı belli olan SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 37,57 zam yapılmıştı.

Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı.