Ev sahibine kötü haber! Kiracısından izinsiz bunu yapan yandı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:08

Yargıdan ev sahiplerine bir kötü haber daha geldi.

Ev sahibinin kiralık ya da satılık evi almak isteyenleri istediği saatte getiremeyecek.

Mahkeme bunu 'kişinin özel hayatına müdahale' olarak yorumladı.

KİRACI ARABULUCUYA ŞİKAYET ETTİ

Mamak'ta oturan Abdullah Y. gece 23.00'ten sonra satılığa çıkarılan evine alıcı getiren ev sahibini arabulucuya şikayet etti.

Kiracı ve ev sahiplerinin Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında hem yasal hem de sözleşme kapsamında yükümlülüklerine dikkat çekildi.

Kiracının satılığa çıkarılan mülkü yeni alıcıya gösterme zorunluluğu bulunuyor.

EV SAHİBİ YAZILI VEYA SÖZLÜ BİLDİRİM YAPACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, taraflar masada uzlaşırken, ev sahibini satılığa çıkardığı mülkünü göstermesi için Çarşamba, Cumartesi günleri saat 14.00-16.00 saatleri belirlendi.

Ev sahibinin bu hakkı kullanabilmesi için, kiracıya uygun bir süre önceden yazılı veya sözlü olarak bildirim yapması gerekiyor.

Makul süre cumartesi günleri 14.00-16.00 olup Yargıtay da ev sahibi ya da emlakçının istediği saatte müşteri getirmesini kişinin özel hayatına müdahale olarak yorumluyor.

Ev sahiplerinin mülküne talip olanları kiracıyla birlikte belirlenen saat aralıklarında getirme hakkı bulunuyor.

SUÇ TEŞKİL EDİYOR

Kiraya verenin mülkiyet hakkını kiracının konut dokunulmazlığını ihlal etmeden kullanması gerekiyor. Kiracı evde yokken kapının açtırılması, yasal koşulları taşımadan konuta girilmesi Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ediyor.

Konuta rıza olmadan girilmesi durumunda şikâyet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Tehdit amaçlı ya da gece vakti eve girilmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için elektrik, su, doğalgazını kesmesi suç teşkil ediyor. Yargıtay'ın bu konuda kiracıya manevi tazminat ve şartları varsa maddi tazminat verilmesi yönünde kararları bulunuyor.