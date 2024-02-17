Ev sahipleri dikkat! 'Bekara ev yok' diyen ev sahibine para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine ceza kesti. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği belirten kurum, ev sahibine 5 bin 958 lira idari para cezası uyguladı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:16
Ev sahipleri dikkat! 'Bekara ev yok' diyen ev sahibine para cezası
Abone Ol google-news

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine “Ayrımcılık yasağını ihlal” gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, Ankara'da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ancak sonrasında ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı.

Göz Atın
Kiracılar dikkat! İBB’den kira yardımlarına yüzde 55 zam

Kiracılar dikkat! İBB’den kira yardımlarına yüzde 55 zam
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak sundu.

Görüntüdeki yazışmalarda emlakçının, "'Bekar olmasın' dedi, konuşuyoruz ev sahibi ile" mesajını attığı görüldü.

İddialara karşı yazılı görüşü talep edilen emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini, bunun dışında ev sahibi adına herhangi bir karar veremeyeceklerini belirterek, bu konuda herhangi bir sorumluluklarının olmadığını savundu.

Ev sahibi A.A.Ş. ise evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını iddia etti.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

KARARDAN

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükmünün yer aldığı anlatıldı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da "Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağının" düzenlendiğine işaret edildi.

Kararda, "Ev sahibi tarafından başvuranın medeni halinden dolayı 6701 sayılı Kanun kapsamında kamuya açık sunulan bir hizmetten karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunulduğu kanaatine varılmıştır" ifadesi kullanıldı.

 


TİHEK haberleri bekar haberleri kira haberleri kiracı haberleri Kiralama haberleri kiralık ev haberleri

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Konutta bir yılın en düşük satışı!

TÜİK açıkladı: Konutta bir yılın en düşük satışı!
İstanbul, Ankara, İzmir... Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75.5 arttı

İstanbul, Ankara, İzmir... Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75.5 arttı
Asgari ücretle kaç yılda konut satın alınabilir?

Asgari ücretle kaç yılda konut satın alınabilir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor

Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!

Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!
Rasim Ozan Kütahyalı: 'Acun Ilıcalı'nın geçmişte Adnan Oktar deneyimi var'

Rasim Ozan Kütahyalı: 'Acun Ilıcalı'nın geçmişte Adnan Oktar deneyimi var'
Marmara denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan gemi hakkında yeni gelişme!

Marmara denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan gemi hakkında yeni gelişme!
Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Yetiştirme yurdunda büyüdü… Kurduğu kulüple yüzlerce sporcu yetiştirdi

Yetiştirme yurdunda büyüdü… Kurduğu kulüple yüzlerce sporcu yetiştirdi