Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün yaklaşıyor!
Emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemeleri için son gün yaklaşırken uzmanlar vergi oranlarında artış olacağını belirtti.
2024 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksit ödemeleri için belirlenen süre, 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor” ifadelerini kullandı.
VERGİ ORANLARINDA ARTIŞ
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olduğunu hatırlatan Özelmacıklı şunları ekledi: “2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 arttırılacak.
Ayrıca emlak vergisine esas olmak üzere 2025 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de tekrar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmış olan 83 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvele göre ortalama maliyet değerlerine artış yüzde 47,97 oldu” diye konuştu.
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