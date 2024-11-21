Mehmet Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarını yalanlamasının ardından bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasını alıntılayan Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur" dedi.
Şimşek ayrıca usulsüzlük tespit edildiğinde gereğinin derhal yerine getirildiğini ifade etti.
Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 21, 2024
Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. https://t.co/CVNZ7PXvb0
NE OLMUŞTU?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan 'devleti soyup köşeyi döndüler' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yapmıştı.
Haberin 'asılsız' olduğuna ve 'gerçeği yansıtmadığına' dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı belirtilmişti.
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