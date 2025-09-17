Ev sahipleri dikkat: Katlamalı emlak vergisi uygulanacak mı?

İki ve daha fazla evi olanlara yüksek emlak vergisi uygulanacağına dair iddialar gündeme geldi. Türkiye’de birden fazla evi olanlar, mevcut sistemde her ev için rayici üzerinden vergi ödüyor; konut edinimi nedeniyle katlamalı vergi uygulanmıyor.

EK VERGİ ÇALIŞMASI BULUNMUYOR

Kaynaklara göre, birden fazla evi olanlara yönelik ek vergi çalışması yok. Haberler gerçeği yansıtmıyor ve Meclis’e sunulacak bir paket bulunmuyor.

'VERGİDE ADALET VE REFORM PAKETİ' İDDİASI

Meclis’in açılmasının ardından, "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, böyle bir çalışmanın yapılmadığını belirtti.

YÜKSEK ORANLAR DÜZELTİLECEK

NTV’nin haberine göre, hükümet emlak vergisinde yüksek artış nedeniyle yurttaşın mağduriyetini önleyecek düzenleme hazırlıyor. Yetki taktir komisyonlarından alınarak Meclis’e gönderilecek olan yeni uygulama, vergilerin adil ve dengeli olmasını sağlayacak.