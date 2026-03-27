Ev sahipleri dikkat: Kritik beyanname için son 4 gün!

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin 31 Mart’a kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekiyor. 2025 yılında konuttan 47 bin TL’nin, iş yerinden ise 330 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri vergi ödemekle yükümlü olacak. İstisna tutarlarının altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmesi gerekmiyor.

BEYANNAME SÜRESİ VE UZMAN UYARISI

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, kira beyannamesi verme süresinin 31 Mart’ta sona ereceğini hatırlattı. İnci, kira gelirlerinin doğru ve zamanında beyan edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

GERÇEK VE GÖTÜRÜ GİDER AVANTAJI

Beyannamede indirilebilecek giderlere de dikkat çeken İnci, gerçek gider yönteminde kira gelirinden çeşitli masrafların düşülebileceğini belirtti.

İnci, “Kiranın elde edilmesi için katlanılan genel giderler var. Kira beyannamesi doldururken gerçek gider yöntemi seçilirse aydınlatma, ısıtma, onarım, asansör ve idare, sigorta giderleri gelirden düşülebiliyor. Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iktisap bedelinin yüzde 5'i yine gider olarak gösterilebiliyor. Bu giderlerin evraklarının 5 sene boyunca muhafaza edilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bunları 5 sene içinde bizden isteyebilir” dedi.

Ayrıca götürü gider yönteminde belge şartı olmadan, istisna sonrası kalan kira gelirinin yüzde 15’inin gider olarak düşülebildiği ifade edildi.

ÇAPRAZ DENETİM SİSTEMİ UYGULANIYOR

İnci, beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda mükelleflerin izaha çağrılabileceğini belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz kontrol yaptığı aktarıldı.

Ayrıca Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile emsal kira bedellerinin tespit edildiği belirtildi. İnci, “Beyanname verilmemesi durumunda bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

VERGİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE YAPILABİLİYOR

Gelir vergisinin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebildiği hatırlatıldı. Beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi’nin Hazır Beyan Sistemi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla doldurulabildiği belirtildi.

Mükelleflerin vergi dairesine başvurarak da destek alabileceği ifade edildi.

DENETİMLER VE BEYAN SAYILARI ARTIYOR

Geçen yıl 450 bin adres için denetim yapıldığı, 370 bin yeni beyannamenin ilk kez verildiği aktarıldı. Türkiye’de kira geliri beyannamesi veren mükellef sayısının 2 milyonun üzerine çıktığı, bu yıl daha yüksek beyan beklenildiği ifade edildi. Ayrıca yılbaşından bu yana 120 bin kişiye SMS ve bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.