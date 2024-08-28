Ev sahiplerinden yeni hamle: Konut kiralamada 'gram altın' dönemi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:10

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:10

Yaşanan hayat pahalılığı halkın belini bükerken, fahiş kira artışlarına engel olmak için getirilen yüzde 25 zam sınırı kalktı. Kiralar yeniden TÜFE oranlarına endekslenirken bazı ev sahiplerinden ise farklı talepler geliyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin kira artış bedelini TÜFE yerine gram altın üzerinden belirlediğini söyledi.

“Ev sahibi kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş” diyen Akçam şunları kaydetti:

“Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına sebep olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş.

Ancak bundan da memnun olmayan ev sahibi 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş. Bunu da kira kontratına eklemiş.

Ev sahiplerinin geliştirdikleri metotlar bizi de şaşırtıyor artık. Kendilerine göre çeşitli sebepleri var. Fakat TÜFE zaten çok yüksekken onu baz almayıp gram altını baz almak ne kadar adil, bu tartışılır."