Ev ve araba almak isteyenler dikkat... Kredi faizleri tırmanışa geçti! İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:48

Merkez Bankası'nın son üç ayda gerçekleştirdiği hamleler sonrasında kredi faizleri önemli ölçüde değişti. Yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizi yüzde 60'a çıktı. Bu zaman diliminde taşıt kredisi faizi yüzde 20'lerden yüzde 46'ya, konut kredisi faizi yüzde 16'dan yüzde 38'e, ticari kredi faizi ise yüzde 14'ten yüzde 40'a çıkmış oldu. Bu şekilde krediler iki katını gördü.

Milliyet'in aktardığına göre, bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

Geçtiğimiz hafta ortalama şekilde taşıt kredisi faizleri de yaşadığı yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46'ya çıktı. 14 ve 28 Mayıs Seçimleri öncesinde yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz iki kattan fazla artış gördü.

YÜZDE 14 OLAN KREDİ YÜZDE 40'A ÇIKTI

14 ve 28 Mayıs öncesinde limit düşük olsa da yüzde 16'ları gören ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 38,85'e çıktı. Seçimler öncesinde uygulanan faiz tavanıyla birlikte yüzde 14'e kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 40,87'ye ulaştı. Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre üçe katlandı.