Android işletim sisteminde büyük güvenlik açığı: Kredi kartı bilgileriniz çalınabilir!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:54

Günümüzde kişisel veri güvenliği büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Özellikle Android kullanıcıları için geliştirilen bir özellik, kredi kartı bilgilerinin tehlikede olabileceği bir potansiyel açığı gözler önüne serdi.

Uygulama sabitleme özelliği, bir uygulamayı ekranınıza kilitlemenizi sağlar, böylece sadece belirli bir uygulama kullanılabilir. Bu, telefonunuzu başkasına geçici olarak vermek istediğinizde ancak belirli bir uygulamanın kullanılmasını istediğinizde faydalı olabilir.

Ancak, son raporlara göre, bu özellik bazı özel kullanım durumlarında güvenlik açığına neden olabilir ve kredi kartı bilgilerinizin çalınmasına yol açabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Bu açığı kullanmak için bir saldırganın fiziksel olarak cihaza erişmesi ve belirli ayarları etkinleştirmesi gerekir. Bu ayarlar şunlardır:

Uygulama sabitleme

"PIN istemeden sabitlemeyi kaldır" seçeneği

"NFC için cihaz kilidinin açılmasını gerektir" seçeneği

Bu ayarlar etkinleştirildiğinde, saldırgan Google Pay gibi kredi kartı bilgilerini içeren bir uygulamayı sabitleyebilir. Kurban uygulamayı kapatırsa, saldırgan NFC'yi kullanarak kredi kartı bilgilerini cihazdan çalabilir.

Bu sorunun çözümü oldukça basittir. Android telefonunuzdaki ayarlara giderek uygulama sabitleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Android'de uygulama sabitlemeyi devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik veya Güvenlik ve Konum seçeneğine dokunun. Gelişmiş seçeneğine dokunun. Uygulama sabitleme seçeneğine dokunun. Uygulama sabitlemeyi kullan anahtarını "Kapalı" olarak değiştirin.

Bu basit önlem, kişisel verilerinizi korumanıza yardımcı olacaktır.