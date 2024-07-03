Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları netlik kazandı. Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısı oranında değişkenlik göstermektedir. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Memur ve memur emekli maaşlarının belli olmasının ardından, evde bakım maaşı da açıklık kazandı. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle zamlı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaba yatıralacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak.
TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.
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