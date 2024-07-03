Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:21

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:21

TÜİK aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıkladı. Açıklanan rakamların ardından memurlar alacakları maaşları araştırıyor. Peki, Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu? Polis, başkomiser, emniyet müdürü zam oranı belli oldu mu?

POLİS, BAŞKOMİSER, EMNİYET MÜDÜRÜ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında netleşti. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.73 olarak gerçekleşti.

Polis, başkomiser ve emniyet müdürleri de TÜİK'in açıkladığı memur maaş zam oranı kadar maaşlarına 19,73 oranında zam alacak.