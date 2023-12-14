Evde Bakım Yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı yurttaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nın yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Evde Bakım Yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yazılı açıklama ile "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.
"HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.
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