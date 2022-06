Evlenecek çiftler bu yıl bir yandan uçan kiralar, diğer yandan artan maliyetlerle zorda

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

“Evleneceğim ama ev bulamıyorum. Ev olmadığı için beyaz eşyayı alamıyorum, ben alamadıkça fiyatı daha da artıyor. Üç hafta önce bakıp tutmadığımız 2 bin liralık eve dün tekrar gittik 6 bin lira olmuş. Bu benim suçum mu?”

Evlenmek üzere olan Mikail T, bugünlerde onbirlerce gencin yaşadığı sorunu bu sözlerle özetliyor. Eşinin ailesiyle öncelikle kiralar yüzünden başlayan tartışma pembe hayallerle başlaması gereken bir dönemi, daha başında cehenneme çevirmiş bile.t

"FİYAT ARTMADI BİZ FAKİRLEŞTİK"

Yaz ayları Türkiye için düğün mevsimidir geleneksel olarak. Bu yıl da bir milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Beyaz eşyacısından kuyumcusuna esnafın da bir yıl boyunca heyecanla beklediği bir dönem. Ancak ne yazık ki bu yıl mevsim büyük sorunlarla birlikte başlıyor. Evlenecek çiftlerin mobilyadan beyaz eşyaya katlanan fiyatlarla maliyeti yüzde 100’ün üzerinde artarken en az 200 bin TL masraf yapmak zorundalar.

Eskiden düğün alışverişlerinin kalbi sayılan Eminönü Mahmutpaşa’da yaptığımız küçük bir araştırma yaşanan sorunları da ortaya seriyor. Esnaf müşteriye fiyat açıklamaktan yorulduğunu söylerken müşteriler de esnafı fahiş fiyatlar nedeniyle suçluyor.

Gülay Sevinç, 15 yıldır gelin-damat bohçası satan bir esnaf. Geçen yıl 3-5 bin lira civarında olan bohçaların bu yıl 10 bin liraya kadar çıktığını söylüyor. Müşterinin bu nedenle bohça içeriğinden kısmaya başladığını söyleyen Sevinç, “Normalde her şeyden iki tane alınır. Artık birer tane konuluyor” diyor. Sevinç, gelinliklerde de benzer bir zam olduğunu belirterek “Geçen yıl müşteriye 5 bin lira altına gelinlik aramayın diyorduk, şimdi 8-9 bin oldu bu rakam” diye konuştu.

Fiyatların dolar bazında değişmediğini söyleyen esnaf Fahri Acar ise, “Geçen yıl 10 dolara gelen ürün şu an 11 dolara geliyor bana. Ama işte geçen yıl 80 TL ediyordu, bu yıl 176 TL. O yüzden ürün zamlanmadı bizim müşterimiz fakirleşti, diyebiliriz” diye konuşuyor. 20 yıldır davetiye ve abiye elbise satan Adnan Bayar, “Geçen yıl davetiyeleri süslediğimiz ipin topu 20 liraydı şu an 90 lira. Doğal olarak müşteri de süslü davetiyeden kaçıyor” diye konuşuyor. Beyaz eşya mağazalarında kampanyalar şubat ayında başlamış. Mağaza personeli “Geçen yıl 17 bin liraya alınan bulaşık, çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan set şu an 30 bin lira. Fiyat bakıp almayı erteleyen müşteri ikinci kez gelince beni suçluyor” dedi.

Altın fiyatlarındaki serbest uçuş ise hem evlenecekleri hem de kuyumcuları zor durumda bırakıyor. Kuyumcu esnafı, “Hayatımda satmadığım kadar gram satıyorum artık” diye konuştu.

MALİYETLER 3.5 KAT ARTTI

Evlenme maliyetlerinin bir yılda 3.5 kat arttığını söyleyen Türkiye Esnaf Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de “İnsanlar artık borçlu evleniyorlar, bari bu borç yükünü hafifletelim. Gelin kredi kartında 9 taksit sınırını 24’e çıkaralım da hem esnaf satış yapabilsin hem de insanımız alabilsin” dedi.