Elektronik ortamda tescil edilen evlilik sayısı 152 bini geçti
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, evlilik bilgilerinin evlendirme memurlarınca aile kütüklerine elektronik ortamda işlenmesini sağlayan modülüne göre, bugüne kadar yapılan 609 bin 955 evlilikten 152 bin 885’i elektronik olarak tescil edildi.
İçişleri Bakanlığı, yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası
yeni kimlik, ehliyet ve pasaport değişimi gibi işlemlerini yaptığı e- Evlenme
uygulamasıyla 152 bin çiftin evliliğinin elektronik ortamda tescil edildiğini
duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) arasında sağlanan entegrasyonla belediye
evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve
evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini
sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirildi.
Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e-Evlenme
uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609 bin 955 evliliğin 152 bin 885'i
elektronik olarak tescil edildi.
Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş
günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu
sağlanırken, evlenme bildirimlerinin kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine
gönderilmesinin de önüne geçildi. Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil
işlemleriyle bürokrasi azaltılarak, zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf
sağlandı.
Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil
işlemlerinden sonra, yurttaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve
pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor.
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