İstanbul'da 2021 yılında evlilikler ve boşanmalar arttı

İstanbul'da 2020'de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,36 artarak 98 bin 384 oldu.

AA
28 Nisan 2022 Perşembe, 21:59
İstanbul'da 2021 yılında evlilikler ve boşanmalar arttı
Abone Ol google-news

Geçen yıl 98 bin 384 çiftin evlendiği, 35 bin 160 çiftin boşandığı İstanbul'da, evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,36, boşananların ise yüzde 24,61 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2020'de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,36 artarak 98 bin 384 oldu.

Kentte, 2020'de 28 bin 215 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 24,61 artarak 35 bin 160'a çıktı.

İlçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Pendik'te kayıtlara geçti. Pendik'te 4 bin 124 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 996 çiftle Bağcılar, 3 bin 972 çiftle Sultangazi ve 3 bin 888 çiftle Esenyurt takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe ise 161 çiftle Adalar oldu. Bu ilçeyi 264 evlilikle Şile ile 479 evlilikle Çatalca izledi.

İstanbul'da geçen yıl, Esenyurt ve Küçükçekmece dışında tüm ilçelerde evlilik sayıları arttı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 2 bin 256 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1762 çiftle Küçükçekmece ve 1655 çiftle Pendik takip etti.

Geçen sene en az boşanma da 39 çift ile Adalar'da gerçekleşti.

Bu kapsamda, 2020-2021'de İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde sıralandı:

İlçeler2020 evlilik2021 evlilik2020 boşanma2021 boşanma
Adalar991614139
Arnavutköy13832052398540
Ataşehir233826889651043
Avcılar234328228431025
Bahçelievler2923331710201194
Bakırköy15151982503549
Bayrampaşa15241555439576
Bağcılar3946399610051288
Başakşehir22632894623782
Beykoz21183335452606
Beylikdüzü17532151713963
Beyoğlu15321800441556
Beşiktaş16622193430494
Büyükçekmece14841839595756
Esenler30653727658779
Esenyurt3949388816382256
Eyüpsultan242830158341079
Fatih21012559674813
Gaziosmanpaşa176720528401033
Güngören9981021421560
Kadıköy3462370711531364
Kartal2757318411141234
Kağıthane268627849191163
Küçükçekmece3907354113061762
Maltepe2646306511251402
Pendik3896412414071655
Sancaktepe25702927789996
Sarıyer20892455697931
Silivri9891255371514
Sultanbeyli19932189357475
Sultangazi362139727831007
Tuzla14101767533717
Zeytinburnu22692844411488
Çatalca405479116142
Çekmeköy16272042563731
Ümraniye3350344313261630
Üsküdar325934359641167
Şile1872647793
Şişli17151860671759

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler