Evlerde kullanılan tüpte fiyatlar bir yılda iki katına çıkarak 1000 lirayı aştı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Türkiye’de son bir yıl içinde mutfak tüpü fiyatlarında artış durmuyor. 2024 yılının başında ortalama 580 TL civarında satılan 12 kilogramlık mutfak tüpleri, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1010 TL’ye yükseldi. Bu artış, hem tüketicilerin hem de restoran ve diğer işletmelerin bütçelerini zorlar hale geldi. Türkiye’de birçok hanede ısınma ve yemek ihtiyacı hâlâ tüp ile karşılanıyor. Sektörün en büyükleri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz. Uzmanlar fiyat artışının kur dalgalanmaları ve enerjideki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor.

‘BÜTÇEMİZİ ZORLUYOR’

Yurttaşlar tüp fiyatlarındaki fahiş artışın aile bütçelerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor. İstanbul’da yaşayan Ayşegül Cankur, “Bir yıl öncesine kadar 580 TL’ye aldığımız tüp, şimdi 1000 lirayı geçti. Bu artış gerçekten bizi zorluyor. Tüpün bittiğini görmek endişe verici” diyor. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirli hanelere iki ayda bir doğalgaz yardımı yaptığı belirtilirken yaşadıkları bölgede doğalgaz altyapısı bulunmayan dargelirliler de benzer bir destek beklediklerini söylüyor.