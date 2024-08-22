Evlilik maliyetinde dünyayı geride bıraktık!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:40

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:40

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'da Evlilik Maliyeti 2024 Raporu'nu paylaştı.

Rapora göre, Türkiye'de evlenmek Almanya, İsveç, Singapur ve Norveç'ten daha pahalı hale geldi.

İPA Başkanı Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Türkiye'de evlenmek Almanya'dan, Singapur'dan, İsviçre ve Norveç'ten pahalı!

Türkiye'de gıda fiyatları Londra'dan, kira ve ev fiyatları Barcelona'dan pahalıyken, evlenmek de dünyanın en zengin ülkelerinden daha pahalı hale geldi.

Kişi başına düşen geliri 82 bin dolar olan Singapur'da evlenme maliyeti güncel kurdan 518 bin 670 lira olurken, Hollanda'da evlenme maliyeti 467 bin 820, İsviçre'de 461 bin 440 lira.

İPA araştırmasına göre İstanbul'da evlenme maliyeti 589 bin 405 lira. Yeni evlenen çiftler eğer kır düğünü yapmak isterse evlenme maliyeti 754 bin 405 liraya çıkıyor. Üstelik bu maliyetlere kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil değil.

Maliyetlerdeki artış evlilik sayısını da azalttı. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi.

Evlilik maliyetleri zamlanınca evlilik yaşı da yükseldi. 2023 yılında her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2023 yılında erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi.

Evlenirken İstanbul’da sadece kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 63.388 liradan 1 yılda yüzde 52,1 zamla 96.424 liraya çıktı. Yeni evlenen gençler için ev tutmak bile önemli bir sorun haline geldi."