Exxen abonelik fiyatlarına zam

Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:12
Exxen abonelik fiyatlarına zam
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi.

Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine zam geldi. 

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Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Exxen’den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak. Exxen'e en son 25 Kasım 2023'te zam gelmişti.


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