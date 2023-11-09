Exxen'den Ludogorets-Fenerbahçe maçı için cinsiyetçi paylaşım!
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen, bu gece oynanacak Fenerbahçe-Ludogeret maçıyla ilgili tanıtım mesajında cinsiyetçi bir başlık attı. Söz konusu başlıkta “Fenerbahçe Ludogeret’i bu akşam evire çevire n’apar?” ifadeleri yer aldı.
Türk takımlarının Avrupa maceraları sürüyor. Dün Galatasaray Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi verirken bugün de Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi’nde Bulgaristan takımı Ludogeret ile İstanbul’da karşılaşacak. Beşiktaş ise Bodø/Glimt ile 20.45’te karşılaşacak.
Türk takımlarının Avrupa maçları ise Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen yayınlıyor. Exxen bugün saat 23.00’te oynanacak Fenerbahçe maçının tanıtım paylaşımında ise cinsiyetçi bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımın görselinde atılan “Fenerbahçe Ludogeret’i bu akşam evire çevire n’apar?” başlığına taraflı tarafsız herkes tarafından tepki gösterildi.
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