Eylül 2023 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı yüzde kaç oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte TÜFE ve TEFE rakamları ortaya çıktı. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı yüzde kaç oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Eylül ayı kira zammı oranı...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan ve konuttaki kira artış oranını düzenleyen yüzde 25 zam sınırlaması uzatılırken iş yeri kiraları için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

İŞ YERLERİ İÇİN KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

On iki aylık ortalamalara göre belirlen kira zam oranı böylece eylül ayında iş yerlerinde yüzde 56,28 oldu.

Konutlardaki kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL