Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:40

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık artış yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.

Buna göre, on iki aylık ortalamalara göre belirlenen kiralarda tavan zam oranı belli oldu.

UYGULANACAK KİRA ORANI ORTAYA ÇIKTI

İş yerlerini ilgilendiren kira zamlarında tavan oran da ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirlenirken ağustosta bu rakam yüzde 56,28 oldu.

Eylül ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 56,28 olarak kayıtlara geçti.

OCAK AYINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında 59,95'e, temmuz ayında ise yüzde 57,45'e düşmüştü.

SINIRLAMA DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.