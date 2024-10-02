Eylül ayında eğitim masrafları arttı: Kurşun kaleme bile zam!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:41

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:41

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2024 yılı Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Verilere göre yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken özellikle eğitim ürünlerine gelen yüksek zamlar dikkat çekti. Okul malzemeleri ve eğitimle ilgili harcamalarda görülen fiyat artışları, öğrenciler ve veliler için maliyetleri artırdı.

Eğitim ve kültür harcamaları grubunda yer alan kurşun kalem, yüzde 92,94 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Aynı kategoride, kurs ve özel ders ücretleri yüzde 79,85 artarken, defter fiyatları yüzde 66,22, okul kıyafetleri ise yüzde 65,33 oranında zamlandı. Okul çantası fiyatları da yüzde 30,94 oranında artış gösterdi.

VELİLERİ ZORLAYAN ARTIŞLAR

Okul döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin temel ihtiyaçları olan kalem, defter ve kıyafet gibi ürünlerdeki yüksek fiyat artışları, aileler üzerinde büyük bir ekonomik yük oluşturdu. Eğitim alanında sadece kırtasiye malzemeleri değil, özel ders ücretlerindeki ciddi zamlar da velilerin bütçesini zorladı.

Eğitim ürünlerindeki bu yüksek artışlar, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte enflasyonun öğrenciler ve aileleri üzerindeki etkisini daha da görünür hale getirdi.

GIDA ÜRÜNLERINDEKI UCUZLAMA YETERSİZ KALDI

Öte yandan, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşandı. Limon, yüzde 46,58 oranında ucuzlayarak en fazla fiyatı düşen ürün olurken, erik ve kavun gibi meyvelerde de küçük düşüşler kaydedildi. Ancak, eğitim harcamalarındaki artışlar gıdadaki bu düşüşlerle dengelenemedi.

Eylül ayında toplamda 242 ürünün fiyatı incelenirken, bunlardan 129’unun fiyatı arttı, sadece 18 ürünün fiyatı düştü. Eğitim giderlerindeki artış, yeni dönemde ailelerin en büyük ekonomik sıkıntılarından biri haline geldi.