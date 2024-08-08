İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? Uyum haftası ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. İlkokul 1.sınıfların okula başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. Peki, İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:19
İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? Uyum haftası ne zaman?
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Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? Uyum haftası ne zaman? 

İLKOKUL 1.SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.


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