ABD Merkez Bankası’nın Eylül 2025 toplantısından çıkacak karar, piyasa odaklı bir yön tayin edici olacak. Peki, Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar hangi yönde seyrediyor?

EYLÜL FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül 2025 faiz kararı, 17 Eylül'de açıklanacak. Zayıf işgücü verileri piyasada 25 baz puanlık bir indirim beklentisini güçlendirdi; bazı kurumlar daha agresif adımlar mümkün diyor.

PİYASALAR HANGİ YÖNDE SEYREDİYOR?

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağını belirterek, ılımlı gelen bir verinin eylül ayında 50 baz puanlık bir gevşeme adımını destekleyebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

