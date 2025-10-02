Eylülde dış ticaret açığı 6.9 milyar dolar oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 'Güçlü yürüyüşümüz devam edecek' açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Eylül ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 6.9 milyar dolara çıktığı ifade edildi. Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8'lik artışla 67 milyar dolar oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise ''Güçlü yürüyüşümüz devam edecek'' ifadelerini kullandı. Kacır'ın paylaşımı şöyle:

"Eylülde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı. 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu dünyada daha da güçlü karşılık bulacak."