Eylülde konut satışları düştü! En popüler lokasyon belli oldu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:31

Güncelleme: 18.10.2023 - 12:31

Emlakjet'in eylül ayı emlak verilerine göre geçen ay konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Ocak-eylül döneminde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylülde yüzde 50,2 azalışla 8 bin 446'ya geriledi. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 oldu.

SATILIK FIYATLARI YÜZDE 4 ARTTI

Eylülde Türkiye genelinde ağustos ayına göre satılık fiyatlarında yüzde 4 artış görülürken, kiralıklarda ise yüzde 4'lük düşüş gerçekleşti. Kiralık-satılık konut arama trendi eylülde satılık konut lehine oldu ve aramaların yüzde 51'i satılık, yüzde 49'u ise kiralık konut için yapıldı.

EN POPÜLER LOKASYON BEYLİKDÜZÜ

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, ilçelerde başı Beylikdüzü çekti. Beylikdüzü, ilçeler arasında konut arama sıralamasında uzun sürenin ardından yeniden zirveye oturdu. Onu İzmir'in Buca ilçesi ve Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.

Emlakjet'in eylül ayına yönelik gerçekleştirdiği özel araştırmada ise satılık-kiralık konut tercihleri gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 48,4'ü kiralık konut arayışında olduğunu belirtirken, arsa veya arazi arayanların oranı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.

Katılımcılar, gayrimenkul satın alırken yüzde 52,5 ile en çok fiyat/yatırım getirisine dikkat ettiklerini kaydederken, yüzde 63,5 ile öncelikli olarak kendi yaşam alanını oluşturma başlığını seçti. Yatırım seçeneği ise yüzde 31,4 oldu.