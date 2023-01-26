EYT meclise geldi mi? EYT emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT'de son durumu ne?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:35

2 milyon 250 bin yurttaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi 28 Aralık 2022 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde yeni gelişme. EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. 1999 öncesi sigortalı olan yurttaşlar için yaş sınırı kaldırıldı.

EYT MECLİSE GELDİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesinin beklendiğini bildirmişti. Düzenlemenin Meclis’te imzaya açıldığı öğrenildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili son açıklama AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız" diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu. Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor."

EYT’LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet’te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

EYT PRİM BORCU YAPILANDIRILABİLİYOR MU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırmada işveren, sigorta primlerine dair SGK borçlarını yapılandırabilecek. Ancak EYT dahilindeki prim borçları kapsam dışı olacak.