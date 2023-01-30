EYT teklifi ne getiriyor? Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:37

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:46

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa tasarısı TBMM'de görüşüldü. AKP ve Cumhur İttifakı tarafından meclise sunulduğu bildirilen yasa 4 maddeden oluşuyor. Yasa teklifine göre yaş koşulu aranmasa da prim koşulu aranıyor, EYT'lilerin pek çoğu 5 bin prim gününü doldurulmuş olsa dahi emekli olamıyor. Teklife göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel teklifin maddelerini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

EYT'LİLERİN TALEPLERİ KARŞILANDI MI?

Yasa teklifine göre SSK'liler kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü ise 5 binden başlayıp 5 bin 975 güne çıkacak. Bu durumun emeklilikte yaş şartını kaldırıp prim şartı getirmeye benzediğini belirten Ali Tezel, "Bu düzenleme 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin (b) bendine geldi. 5 Bin ile 5 bin 975 gün arasında herkesin doldurduğu prim sayısı farklı. Primi doldurmayanlar için EYT çıkmamış oldu. EYT'lilerin taleplerinin sadece çeyreği karşılandı gerisi karşılanmadı" ifadelerini kullandı.

STAJ MAĞDURLARI UMDUĞUNU BULAMADI

Ocak ayı başında, EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak staj ve çırak olarak emeklilik bekleyen 1,5 milyon kişinin olduğunu açıklamıştı. Staj ve çıraklık sigortası başlangıcı emeklilik için başlangıç sayılmadı, EYT kapsamına alınmadı. Tezel, Cumhuriyet'in staj mağdurlarına ilişkin sorusuna "Hiçbir şey yapılmadı" şeklinde yanıt verdi.

EYT'LİLERİN MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU MU?

EYT yasa teklifinin mecliste görüşülmesinin ardından bankalar 2 milyonu aşkın EYT'li için yarışa girdi. Bankaların teklifleri birbirine yakın ve 7 bin TL civarında. Bu miktarın oldukça düşük olduğunu ifade eden Tezel, "En az 10-15 bin TL olmalı. Yine Bayram ikramiyesi de en az emekli maaşı ya da asgari ücret seviyesinde olmalı" dedi.

EYT SEÇİM SONRASINA KALIR MI?

Teklifinin şubat ayında yasalaşması mart ayında ise emeklilerin ilk maaşlarını alması öngörülüyor. İktidarın vaadi bu yönde olsa da EYT'liler endişeli. Ali Tezel, EYT yasa teklifinin meclise gelmesinin bile 6 ay sürdüğünü vurgularken seçime kadar EYT'nin çıkmamasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Ali Tezel, sözlerini "O ihtimal her zaman var. 4 tane maddeyi hazırlayıp meclise sunmaları bile altı ay sürdü, üç cümleyi altı ayda yazamadılar. EYT seçimden sonraya kalabilir. Daha promosyonlar var" diyerek bitirdi.