EYT'de yaş koşulu kalktı ama... Prof. Aziz Çelik: EYT’de prim koşulları değişmiyor
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günleri aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. Konuyla ilgili Prof. Aziz Çelik, "Ancak prim gün koşulu değişmiyor. EYT'liler 5000 değil yaklaşık (1996-1997 girişliler) 5750 ile 5975 gün prim koşuluna tabi olacak" dedi.
Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günleri aranacak.
8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. Prim gün koşuluyla ilgili Prof. Aziz Çelik, dikkat diyerek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Çelik'in tweeti şu şekilde:
"DİKKAT!
#EYT kanun teklifi ile yaş koşulu kaldırılıyor.
Ancak prim gün koşulu değişmiyor.
#EYTliler 5000 değil yaklaşık (1996-1997 girişliler) 5750 ile 5975 gün prim koşuluna tabi olacak."
DİKKAT!#EYT kanun teklifi ile yaş koşulu kaldırılıyor.— aziz çelik (@EmeginHalleri) January 30, 2023
Ancak prim gün koşulu değişmiyor.#EYTliler 5000 değil yaklaşık (1996-1997 girişliler) 5750 ile 5975 gün prim koşuluna tabi olacak.
AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşmasının hedeflendiğini söyledi. Teklifte kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenlemeye ise yer verilmedi. Akbaşoğlu son olarak EYT’nin şubat ayında yürürlüğe girmesini, mart ayında da maaşların alınmasını öngördüklerini dile getirdi.
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