EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Hizmet dökümünüzdeki Ş, K ve S harfleri varsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler için yaptığı açıklamada tarih verdi. Aralık ayını işaret eden Bilgin, "Düzenleme en geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirilecek" dedi. Bu açıklamalar üzerine gazetemizin yazarı Nergis Şimşek, EYT’de sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri için uyarıda bulundu.
EYT ile ilgili gelişmeler milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Bilgin aralık ayını işaret etti. Bilgin’in son açıklamalarının ardından gazetemizin yazarı Nergis Şimşek, sigorta dökümünde yazan ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri için önemli açıklamalarda bulundu.
BU KODLARA DİKKAT!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sahte işyeri ve sahte sigortalılık üzerine uzun süredir çalışmalar yaptığına değinen gazetemiz yazarı Nergis Şimşek, 3 kodun da emeklilik açısından çok büyük önem arz ettiğine değindi. Özellikle hizmet cetvelinde S kodu bulununanların sürelerinin iptal edilme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili kodlardır. Hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu kodlar (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir. Bu kodlar sigortalıların hizmet dökümünde gösteriliyor.
Eğer bir sigortalı hizmet kütüğünde Şüpheli (K) Kontrollü (S) harfleri varsa hizmet kütüğünde bu hizmetleri dikkate almayacak sigorta. Sadece (Ş) Şüpheli kodu hizmetler hem hizmet bildirmede hem de aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınıyor. EYT'de ise eğer yurttaş e-devletten kendi hizmet kütüğüne baktığında Şüpheli (K) Kontrollü (S) harflerinde kodlanmışi bir işyerinden bildirim yapıldığını görürse bu hizmetler aylık bağlamada dikkate alınmayacak.''
K, Ş VE S KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
K Kodu: Kontrollü işyerlerinde geçen ve Kurum’a sigortalılık bildirimi yapılan iş yerlerinde geçen çalışma süresinde karşımıza çıkan kod.
Ş Kodu: Şüpheli işyerlerinde geçen ve sigortalılık bildirimi yapılan iş yerleri üzerindeki kod olmakla birlikte, bu kod ile bildirilen sigortalılık döneminin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı üzerinde kuvvetli şüpheler ve emareler olması nedeni ile, bu kod ile bildirilen hizmet süreleri genellikle iptal ediliyor.
S Kodu: Sahte (paravan) işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile gerçekte ve mevcuttaki herhangi bir iş yerindeki “fiili çalışma olmadan sahte sigortalılık bildiriminin” olabileceği fiili çalışmaya dayanmayan ve kuvvetle muhtemel sigortalılık sürelerinin iptal edilmesi sonucunu doğuran bir kod olarak karşımıza çıkıyor.
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