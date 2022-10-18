Zeytinburnu'nda acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı
İstanbul Zeytinburnu'nda lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, önce kaldırıma daha sonrada yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçen ay 58. Bulvarı Caddesi'nde bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi. Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.
Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
MÜŞTERİLERE DE ÇARPTI
Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor.
Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor.
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