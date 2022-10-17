Kilis’te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı

Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 15 ile 20 TL arasında satışa sunuluyor.

İHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00
Kilis’te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı
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Türkiye’de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis’te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 15-20 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor. 

Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiyor. 

 


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