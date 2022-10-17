Kilis’te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı
Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 15 ile 20 TL arasında satışa sunuluyor.
Türkiye’de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis’te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 15-20 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor.
Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiyor.
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