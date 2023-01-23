EYT'li Bağ-Kur'luların prim borcuna yapılandırma

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 08:55

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 08:55

Yeni yapılandırma paketinin milyonları borç yükünden kurtarması beklenirken EYT ile emeklilik bekleyenleri de ilgilendiriyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; yapılandırmayla faizlerin yüzde 90'ı silinecek, peşin ödemelerde faizsiz, taksitte uzun vadeli, uygun koşullarda ödeme imkânı sunulacak.

Bağ-Kur kapsamında 2021'den önce borçlarıyla birlikte silinen prim günlerini ihya edecek (geçmiş dönemlerin satın alınması) olan EYT'liler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

İhyada da diğer borçlarda olduğu gibi peşin ödemede faizler silinecek.

"100 BİN LİRAYA DÜŞECEK"

Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek.

EYT düzenlemesi ve borç yapılandırma kapsamında sunulacak yeni fırsatlara ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şu şekilde:

Bağ-Kur'lular EYT yasasından nasıl yararlanacak, prim borcu yapılandırılabilecek mi?

EYT kapsamında Bağ-Kur'lu kadın çalışan 7.200, erkekler de 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Ayrıca kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma koşuluyla 5.400 prim gününü tamamlayanlara kısmi emeklilik hakkı verilecek. Yapılandırma paketi Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarını da kapsıyor. Nitekim kurum bu konuda da yoğun bir çalışma yürütüyor. Dondurulan sürelerini ihya edecek olan Bağ-Kur'lular da yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Prim borcu olanlara kolaylık sağlanacak mı?

EYT açısından Bağ-Kur ihya borçlanması yararlı olacak. EYT kapsamında bu süreyi canlandırırken tamamını satın alması zorunluluğu bulunuyor. İhya asgari ücret üzerinden borçlanılıyor. Bağ- Kur ihyası için 2022'de başvuranlar günlük 74.41 lira, şu anda başvuranlar 115 lira ödeyecek. Yapılandırma geldiğinde geçmiş dönemler satın alındığından faizler silindiğinde ciddi rahatlama sağlayacak. Borçların yaklaşık üçte biri azalmış olacak.