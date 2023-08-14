EYT’li olup emekli olamayanlar dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun dikkat etmesi gerekenleri sıraladı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:59

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fakat 08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, sigortalılık süresi ya da prim gün sayısını tamamlamayan milyonlarca EYT'li var. Konuyla ilgili SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medyadan emekli olamayanların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Erdursun'un paylaşımı ise şöyle:

"EYT'li olup emekli olamayanların dikkat etmesi gerekenler;

08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, sigortalılık süresi ya da prim gün sayısını tamamlamayan milyonlarca EYT'li var.

Son 2520 gün içinde prim gün sayısı Bağ-Kur'da fazla olanlar, Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlamalı, bu durumda olanlar Bağ-kur'da gün sayısının erkeklerde 7200, kadınlarda 5400 güne düşmesini bekliyor.

Son 2520 gün içinde 1260 günden daha fazla hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olacaksınız,

SSK'den emekli olmak daha avantajlı

Ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar 2019/9 sayılı Genelgeye dikkat etmeli,

Bağ-Kur'da gün sayısını tamamla süresi 3 yıl 6 aydan daha uzun sürecek olanların SSK'ya geçmesi daha uygun olur.

Kendi adına işyeri olanlar ya da şirket ortağı olup SSK'dan emekli olmak için başka bir işyerinde kendisini sigortalı olarak gösterenler çok dikkatli olmalı çünkü bir kişi bir işyerinde gerçekten çalışmıyorsa ve kendisini sigortalı gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır ileride emekliliğiniz iptal olabilir.

İşyerinizi ya da ortaklığınızı devredip Bağ-Kur'u sonlandırıp sigortalı çalışmanız başka bir işyerinde kendinizi sigortalı göstermeden kaynaklanan emeklilik iptali riskini ortadan kaldırır.

Geçmiş dönemde Bağ-Kur süreleriniz varsa ve ödeme yapmadığınız için bu süreler silinmiş ise bu süreleri ihya (canlandırma) yapmanın fayda analizini yapmanız gerekir."