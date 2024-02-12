EYT'liye 'Emlak Vergisi' kararı: Muafiyetten faydalanabilmek için...

Geçtiğimiz yıl emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanlar, bu yıl emlak vergisi ödemekten muaf tutulacaklar. Ancak, bu muafiyetten faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:30
EYT'liye 'Emlak Vergisi' kararı: Muafiyetten faydalanabilmek için...
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Geçtiğimiz yıl emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar, bu yıl emlak vergisi ödemekten muaf olacaklar. Ancak, bu muafiyetten yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. EYT'liler, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı oldukları belediyeye başvuruda bulunmalılar ve gerekli formları doldurup imzalamalıdırlar.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için bazı kriterler bulunuyor. Emeklilerin, herhangi bir işte çalışmamaları ve geçmiş yıl gelirlerinin belirli bir sınıra ulaşmaması gerekiyor. Emeklilik sonrası sigortalı bir işte çalışmaya devam eden EYT'liler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmıyor. Ancak, çalışmayı bıraktıktan sonra muafiyetten yararlanmaya başlayabiliyorlar.

BAZI KRİTERLER MEVCUT

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak olan emeklilerin, geçmiş yıl gelirlerinin toplam tutarının belirli bir sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca, emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin konutlarını belirli koşullara uygun şekilde kullanmaları gerekiyor. Bunlar arasında, konutta oturma zorunluluğu, kiraya vermemek veya bedelsiz olarak aile üyelerine kullandırmak gibi şartlar bulunuyor.

EYT düzenlemesi kapsamında geçen yıl emekli olanlar, bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacaklar. Ancak, bu muafiyetten faydalanabilmek için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, EYT'lilerin dikkatlice başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem taşıyor.


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