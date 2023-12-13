Eyüp Aksu taksimetre tarifelerini ucuz buldu! Yüzde 100 zam istedi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:03

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:03

Taksimetre ücret tarifelerini ucuz bulan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tarifelerinin ‘en az yüzde 100’ zamlanması gerektiğini ifade etti.

Taksi ücretlerini toplu taşıma fiyatlarıyla kıyaslayan Aksu, "Kiralar çok düşük, ücretlerimiz toplu taşımayla eşit hale geldi. 3-4 kişi birleşiyor taksiyle gidiyor, toplu taşımaya binseler daha fazla ödüyorlar. Plaka kiraları 25 bin lira civarında ve oldukça düşük" şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aksu "Taksimetre ücret tarifelerinin en az yüzde 100 artmasını istiyoruz. Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın" dedi.

"İBB'NİN HAMLELERİ FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR"

Eyüp Aksu, İstanbul'da 6,5 milyon liraya dayanan taksi plaka fiyatlarını da ucuz bularak en az 20 milyon TL olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil" dedi.