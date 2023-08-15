Eyüp Aksu’ya bir tepki daha: ‘Taksicilere yönelik olumsuz algının ana kaynağı’

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:20

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, UKOME tarafından toplu ulaşıma yapılan yüzde 51.52 zamla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu’nun iddialarına karşılık yazılı açıklama yaptı.

“BÜTÜN İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN TEMSİLCİ EYÜP AKSU”

Açıklamada, "2004 yılında yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) çalışma usûl ve esasları düzenlenmiştir. İlgili kanunun F bendine göre, toplu taşıma hizmetlerinde yer alan araçların ücretlerini belirleme yetkisi Büyükşehirlerde UKOME’ye verilmiştir. İlgili kanunun F bendinde, 'Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak, yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini yürütmekle sorumludur.' ifadeleri yer alır. Ulaşım sektöründeki esnafımız ve halkımız tarafından da iyi bilinmelidir ki, UKOME’de 27 kurum temsil edilmektedir. Bunlardan biri de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’dur (TŞOF). İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, UKOME’de temsilcisi bulunmamaktadır. UKOME’de TŞOF tarafından belirlenen temsilci, bütün itirazlarımıza rağmen, 2018 yılından beri İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dur" denildi.

"TAKSİCİLERE YÖNELİK OLUŞAN OLUMSUZ ALGILARIN KAYNAĞI"

Açıklamada ayrıca, "Ulaşımla ilgili tüm kararların alındığı UKOME’de esnaf adına tek temsilci olan Eyüp Aksu, taşıdığı ünvanı ve asli görevlerini unutarak, sorumluluğu başka kurumların üzerine atmaktadır. Eyüp Aksu, esnaf ve sanatkarın haklarını savunmak yerine, polemik yaratmayı seçmiş, medyada görünürlüğünü artırmak için esnafımızı tartışmaların ortasına çekmiştir. Aksu, taksici esnafımıza yönelik oluşan olumsuz algıların da ana kaynağıdır. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen UKOME toplantısında, ulaşım ücretlerine yüzde 57 civarında zam yapılması teklifine red oyu kullanan, sonrasında UKOME’de yüzde 51 oranında zam çıkmasını sağlayan Eyüp Aksu’dur. İstanbul’da 7/24 halkımıza hizmet eden ulaşım sektöründeki esnafımız, daha iyi temsil edilmeyi, sorunları için gerçekçi çözüm üretilmesini bekliyor. Bu noktada en büyük sorumluluk Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na düşmektedir. TŞOF yetkililerin de en yakın zamanda üstlerine düşen görevleri yerine getireceklerini umuyorum" ifadeleri kullanıldı.