Fabrikadan konuta, tarladan dükkâna binlerce gayrimenkul bankaların eline geçti
Ödenemeyen krediler nedeniyle başta kamu bankaları olmak üzere toplam 20 banka 4 bin 444 gayrimenkule el koydu. Bunların 2 bin 550 adedi ise satışa çıkarıldı.
Bankalarda batık kredi miktarı 162 milyar lirayı aşarken borçlular için de zorlu dönem yaşanıyor. Türkiye’deki 20 bankanın kredi borçlarına karşılık el koyduğu gayrimenkul sayısı 4 bin 444’e dayandı. Bankalar, fabrika, atölye, tarla, bağ, bahçe, dükkân, villa, çiftlik, arsa ya da konutu aldığı bireysel ve ticari krediye ipotek gösteren binlerce borçlunun gayrimenkullerine el koydu.
‘KAMU’ İLK SIRADA
Bankaların resmi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre kamu bankalarında halen satılık toplam 2 bin 550 gayrimenkul var. VakıfBank el koyduğu 1170 gayrimenkulle başı çekerken Ziraat Bankası’nın elinde 840, Halkbank’ın elinde 540 satılık gayrimenkul var. Özel bankalarda ise toplam 1555 gayrimenkul bulunuyor. Bu kapsamda DenizBank 500 gayrimenkulle ilk sırada yer alırken Şekerbank’ta 445, Garanti BBVA’da 236, İş Bankası’nda 144, TEB’de 78, Akbank’ta 68 satılık konut bulunuyor. Katılım bankalarının elinde ise toplam 339 gayrimenkul var. Albaraka Türk 162 gayrimenkul ile ilk sırada yer alırken Kuveyt Türk ve Türkiye Finans’ın elinde 70’er gayrimenkul bulunuyor. Tarımsal kredilerde ön plana çıkan Ziraat Bankası ve Şekerbank’ta satılık tarlaların sayısı yüksek.
2.5 MİLYON BORÇLU
TÜİK verilerine göre, Mart 2022’de toplam konut satışları içinde kredili satış (ipotekli satış) payı yüzde 22.6 oldu. Ayrıca TBB Risk Merkezi’nin Şubat 2022 raporuna göre sadece şubatta konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin oldu. Şubat 2021’e göre konut kredisi kullananların sayısı yüzde 3.5 azalırken borç tutarı yüzde 9.9 arttı. 2022 Şubat itibarıyla yaklaşık 2.5 milyon vatandaşın 313.5 milyar TL konut kredisi borcu var.
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