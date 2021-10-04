Facebook'a bir kötü haber daha

04 Ekim 2021 Pazartesi, 22:21

Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44 itibari ile erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun küresel olduğu düşünülürken kullanıcılar uygulamalara büyük tepki gösteriyor.

BÜYÜK KAYIP

Büyük kesintinin ardından Facebook'a bir kötü haber de borsadan geldi.

Son verilere göre Facebook borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.

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