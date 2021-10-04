Facebook'a bir kötü haber daha
Sosyal medya platformu Facebook yaşanan büyük erişim sıkıntısının ardından bir darbe de borsadan aldı.
Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44 itibari ile erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun küresel olduğu düşünülürken kullanıcılar uygulamalara büyük tepki gösteriyor.
BÜYÜK KAYIP
Büyük kesintinin ardından Facebook'a bir kötü haber de borsadan geldi.
Son verilere göre Facebook borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.
GİRİŞ ROZETLERİ ÇALIŞMIYOR
Yabancı basına göre Facebook çalışanları, ofise erişmek için kullanılan giriş rozetleri çalışmadığı sabah ofise giremedi.
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