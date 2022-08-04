Facebook'un çatı şirketi Meta, ilk kez tahvil ihracına çıkacak

Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms ilk kez tahvil ihracına çıkacağını açıkladı.

Reuters
04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:51
Facebook'un çatı şirketi Meta, ilk kez tahvil ihracına çıkacak
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İhraç kararı, şirketin "metaverse" olarak adlandırılan sanal dünyadaki projelerini finanse etmek için büyük yatırımlar yaptığı bir döneme denk geliyor.

Meta, ihraç büyüklüğünü açıklamadı ancak tahvil ihracından elde edilecek geliri sermaye harcamaları, hisse geri alımları, satın almalar veya yatırımlar için kullanacağını belirtti.

Meta büyük teknoloji şirketleri arasında borcu olmayan tek şirket.


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