Hatay’da aile hekimleri konteyner istiyor

Depremlerde Hatay’daki aile sağlığı merkezleri yıkıldı. Doktorlar, hasta bakacak çadır da bulamadı. Yurttaş koruyucu sağlık hizmeti alamıyor.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00
Hatay’da aile hekimleri konteyner istiyor
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Hatay’da yıkımın büyük olduğu ilçelerde hizmet verecek aile sağlığı merkezi kalmadı. Aile hekimleri sağlık hizmeti verebilecekleri çadır ya da konteyner bulamadı. Bu nedenle bölgede koruyucu sağlık hizmetleri verilemiyor. 

‘ŞARTLAR DÜZELTİLMELİ’

Aile hekimi Dr. Seyhan Yılmaz, sorunlarını “Ne kalacak evimiz ne de çalışacak yerimiz var” sözleriyle anlattı. Yılmaz, “Bazı aile hekimleri arabada, bazıları çadırda kalıyor. Yıkımın büyük olduğu ilçelerde ayakta devlet binası yok. İl sağlık müdürlüğü gönüllü çalışabileceğimizi söylüyor. Aile hekiminin hizmet vereceği alan kalmadı. Gönüllü olarak çalışmak istesek de bize tayin isteme dışında seçenek bırakmadılar” dedi.

Yılmaz, bölgedeki aile hekimlerinin talepleriyle ilgili “İlk günden beri konteyner aile sağlık merkezi talep ediyoruz. Barınabileceğimiz yer talep ediyoruz. Ekonomik şartların afet bölgesine uygun şekillenmesini istiyoruz. Depremin yıkımının ağır yıkıcı olduğu ilçeler için farklı bir çalışma sistemi planlanmalı” ifadelerini kullandı.


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