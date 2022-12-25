Faik Öztrak: Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü yüzde 59 artarken, faiz yükü yüzde 256 arttı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “’Faiz sebep, enflasyon netice’ safsatasını uygulamaya koydukları dönemde, Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü yüzde 59 artarken, faiz yükü yüzde 256 arttı. Bu sadece beceriksizlikle veya cehaletle açıklanamaz. Bu milletimize yapılmış bilinçli bir kötülüktür” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ söyleminin ekonomi politikası olarak uygulanmaya başlamasından itibaren; hazinenin iç borç anapara yükünün yüzde 59, faiz yükünün ise yüzde 256 arttığını açıkladı.
"MİLLETİMİZE YAPILMIŞ BİLİNÇLİ BİR KÖTÜLÜK"
Öztrak’ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
- ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ safsatasını uygulamaya koydukları dönemde, Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü yüzde 59 artarken, faiz yükü yüzde 256 arttı. Bu sadece beceriksizlikle veya cehaletle açıklanamaz. Bu milletimize yapılmış bilinçli bir kötülüktür.
"Faiz sebep, enflasyon netice" safsatasını uygulamaya koydukları dönemde,— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 25, 2022
Hazine'nin ileriye doğru iç borç anapara yükü % 59 artarken, faiz yükü % 256 arttı.
Bu sadece beceriksizlikle veya cehaletle açıklanamaz.
Bu milletimize yapılmış bilinçli bir kötülüktür. pic.twitter.com/cru9DvzWo5
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'