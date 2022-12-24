Erdoğan'dan Noel mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.
Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
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