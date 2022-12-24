TRT-Reuters gerilimi: 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:33

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, Türkiye ofisi için yayınladığı iş ilanında dikkat çeken bir analizde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahsedilen iş ilanında şu ifadeler yer aldı:

“Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var."

TRT WORLD'DEN 'MİSİLLEME'

Bunun üzerine TRT World, Reuters’ın ilanına göndermede bulunduğu bir iş ilanı yayınladı. TRT World Londra’daki muhabir ilanında şunlar kaydedildi:

“Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."