Faiz artırımına devam edecek mi? Goldman beklentisini açıkladı
Goldman Sachs stratejistleri Fed'in 31 Ekim-1 Kasım'daki toplantısında faiz oranlarını artırması ihtimalini düşük görüyor.
Goldman Sachs stratejistlerine göre, Fed’in 31 Ekim-1 Kasım toplantısında faiz oranlarını artırması pek olası görünmüyor.
Goldman Sachs stratejistleri yayınladıkları raporda, "Kasım ayında, işgücü piyasasının yeniden dengelenmesinin, enflasyonla ilgili daha iyi haberlerin ve muhtemelen yaklaşan dördüncü çeyrek büyüme verisinin Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcıları bu yıl son bir artıştan vazgeçilebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ancak stratejistler, politika yapıcıların faiz oranı tahminlerini yansıtan ve Çarşamba günü güncellenecek olan Fed'in nokta grafiğinin, 10-9'luk dar bir çoğunluğun, sadece şimdilik esnekliği korumak için bile olsa, hâlâ bir artırımı daha kaleme aldığını göstermesini beklediklerini de yazdı.
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