Faiz artışı sonrası kredi kartı kullanımında rekor! Tüketici tercihlerini değiştiriyor

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonlarla oluşan siyasi dalgalanma finansal piyasalarda da yankı buldu. Merkez Bankası'nın faiz artırımları ile birlikte ihtiyaç kredisi faiz oranları aylık yüzde 6 seviyelerine yaklaşırken, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri sabit kaldı. Bu durum yurttaşların tercihlerinin değişmesine neden oldu ve bireysel kredi kartı ve KMH kullanımında önemli bir artış yaşandı.

KART FAİZİ SINIRLI İLGİ BÜYÜK

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkarmasının ardından bankalarda ihtiyaç kredisi faizleri yükselmeye başladı. Ancak, Kasım 2024’te yapılan düzenleme sayesinde kredi kartı ve KMH faiz oranları bu artışlardan etkilenmedi. Dönem borcuna göre değişen faiz oranları en fazla yüzde 5’te sınırlı kalınca, tüketiciler kredi kartına yöneldi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜKSELİYOR

Yükselen faiz oranlarıyla birlikte bankalar, ihtiyaç kredilerinde aylık faizleri yüzde 6 seviyesine çıkardı. Aynı dönemde kredi kartı faizleri ise yüzde 5 ile sınırlı kaldı, bu da kart kullanımını artırdı. Geçen yılın Haziran ayında da benzer bir durum yaşanmış, faiz artışları öncesi kart ve KMH kullanımı hızla yükselmişti.

KART HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında bireysel kredi kartı bakiyesi ilk kez 2 trilyon lirayı geçti. Aynı haftada kredili mevduat hesabı bakiyesi de 522 milyar lirayı aşarak yarım trilyon sınırını geçti.

14 Mart’tan bu yana geçen 4 haftalık dönemde:

Kredi kartı bakiyesi yüzde 5,12 arttı

KMH bakiyesi yüzde 5 yükseldi

İhtiyaç kredisi büyümesi sadece yüzde 2,68 ile sınırlı kaldı

Yılbaşından bu yana ise:

Kredi kartı bakiyesi yüzde 11,7

KMH bakiyesi yüzde 19,75 oranında büyüdü

BÜYÜME HIZLANIYOR

Merkez Bankası verileri, kredi kartı kullanımındaki büyümenin hız kazandığını gösteriyor. 14 Mart haftasında bireysel kredi kartlarındaki 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 37,27 iken, 11 Nisan haftasında bu oran yüzde 43,01’e yükseldi. Aynı dönemde toplam kredi kartı büyümesi yüzde 26,69’dan yüzde 35,16'ya çıktı.

BANKALAR FAİZİ ARTIRDI, KARTLAR POPÜLERLEŞTİ

Ekonomim'in izlediği bir özel bankanın verilerine göre, 19 Mart’tan itibaren ihtiyaç kredi faiz oranları sürekli arttı. 17 Mart’ta yüzde 4,69 olan aylık faiz, 24 Mart’ta yüzde 5,19’a, 14 Nisan’da yüzde 5,29’a, 21 Nisan’da ise yüzde 5,44 seviyesine çıktı. Şu an ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 4,6 ile yüzde 6,3 arasında değişiyor.