TCMB yatırım verilerini açıkladı: Şubat ayında sert düşüş!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayı itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 378,2 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında azalarak 657,2 milyar dolara düştü. Bu gelişme ile birlikte Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, yükümlülüklerin 9,7 milyar dolar düşmesiyle -279 milyar dolar olarak kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,4 oranında artarak 39,0 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında artarak 72,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,3 oranında azalarak 165,4 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların TL mevduat yükümlülükleri yüzde 7,1 oranında azalışla 23,1 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, Ocak ayı sonuna göre yüzde 5,8 oranında azalışla 169,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 oranında artarak 128,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 oranında artarak 359,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."